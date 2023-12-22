Вольова перемога: Маліновський допоміг Дженоа несподівано здолати Сассуоло

В італійській Серії А Дженоа здобув першу за 5 матчів перемогу. Український півзахисник Руслан Маліновський відіграв 90 хвилин.

Сассуоло – Дженоа – 1:2

Голи: Пінамонті, 28 – Гудмундссон, 64, Екубан, 87

У матчі 17-го туру чемпіонату Італії з футболу Сассуоло на своєму полі приймав Дженоа. Клуб із Генуї здобув виїзну перемогу з рахунком 2:1.

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Дженоа перервала серію з чотирьох матчів без перемог

Дженоа першою пропустила в першому таймі, однак після перерви забила два м'ячі, завдяки чому вирвала важливу вольову перемогу. Спочатку Альберт Гудмундссон зрівняв рахунок, реалізувавши пенальті, а наприкінці гри Кейлеб Екубан забив переможний гол.

Руслан Маліновський покинув поле на 90-й хвилині й отримав середню оцінку 7.0 від порталу SofaScore. 95% його передач були точними, натомість на голи й асисти українець не награв – 0.02 xG та 0.03 xA.

Для Дженоа ця перемога стала першою за останні п'ять поєдинків. Генуезці набрали 19 очок та піднялися на 14 місце в турнірній таблиці Серії А. Сассуоло з 16 балами залишився 15-м.