Волонтерство замість тренувань: як Гераскевич допомагає місцевим у Києві

Український скелетоніст Владислав Гераскевич волонтерить в Києві. Спортсмен намагається максимально бути корисним.

Гераскевич: Війна вплинула на нас, напевно, назавжди

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 каналу Владислав розповів, що ще жодного разу не тренувався після Олімпійських ігор у Пекіні. З 24 лютого скелетоніст змінив свою діяльність, він волонтерить у Києві.

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"Я ще жодного разу не тренувався після Олімпійських ігор. Війна почалася, зараз взагалі не до того. Сплю мало, намагаємося допомагати, як можемо. Війна вплинула на нас, напевно, назавжди. Зараз немає навіть думок тренуватися. Я радий, що деякі спортсмени виступають, мають можливість представляти нашу країну, підіймати синьо-жовтий прапор. Це також дуже корисно", – сказав скелетоніст.

Гераскевич підтримує тих спортсменів, які виїжджають за кордон, аби виступити на міжнародній арені.

Багато спортсменів не виїхали з країни, а взяли до рук зброю. На жаль, я не маю військового досвіду, тому зараз виконуємо іншу роботу, теж важливу – волонтеримо. Про тренування не думаємо, всі сили направлені на те, щоб максимально допомогти своїй країні та швидко закінчити війну,

– додав Владислав.

Що відомо про скелетоніста

Владислав Гераскевич – перший історії України скелетоніст, який здобув олімпійську ліцензію і виступив на Олімпіаді.

23-річний спортсмен посів 18- ту позицію у Пекіні. Його виступ запам'ятався яскравою громадянською позицією.

Після свого виступу на Іграх він взяв плакат зі словами: "No war in Ukraine" та продемонстрував його на камеру.

Найкращий його результат на Кубку світу – 6-те місце.