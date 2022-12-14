Усі їхні прапори – у плямах крові, – Зеленський про "нейтральний" статус для спортсменів росіян

Президент України Володимир Зеленський у середу, 14 грудня, провів розмову з головою Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. Про результати цієї розмови він повідомив у своєму щоденному звернені.

Однією з тем, яку обговорили Зеленський та Бах, була про можливість допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

До теми 184 українські спортсмени загинули від дій Росії, – Зеленський дорікнув голові МОК через росіян

В Україні таку ідею не підтримують, навіть якщо російські чи білоруські спортсмени виступатимуть під нейтральним прапором.

"Принципи олімпійського руху точно не передбачають потурання державам-терористам. Будь-які ідеї, як повернути російських представників на міжнародні змагання, це ідеї про те, як дозволити тим, хто винен у терорі, сказати своєму суспільству, що світ нібито пробачає терор. Це спортивна індульгенція. Саме так це буде подаватися російською пропагандою, якщо Міжнародний олімпійський комітет схибить і дозволить тим, хто представляє війну й нічого більше, брати участь у спортивних подіях нарівні з іншими", – заявив Володимир Зеленський.

В МОК вже неодноразово озвучували ідею про повернення російських спортсменів до участі в міжнародних змаганнях. При цьому поки говорять про те, щоб ті виступали під нейтральним прапором. Хоча вже йдуть розмови про те, щоб допустити росіян до участі в Олімпіаді-2024 в Парижі, навіть якщо на той час Росія і далі буде вести війну проти України. Таку ідею озвучив президент Франції Еммануель Макрон.

"Я не хочу розбиратися, чи стоять за такими ідеями про повернення Росії якісь мотиви. Але ніхто не буде заплющувати очі на будь-які спроби зменшити міжнародний тиск на джерело війни. Коли отримуємо такі повідомлення, як сьогодні з Херсона, де від чергового російського обстрілу загинула дитина, хлопчик… Вісім років йому було... Можна сказати лише одне: білий чи будь-який нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий, усі їхні прапори – у плямах крові", – підсумував Зеленський.