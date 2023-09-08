Серед них Ольга Харлан: Володимир Зеленський нагородив спортсменів Орденами на честь Дня спорта

Президент України провів зустріч зі спортивною спільнотою та відзначив важливість популяризації України на спортивній арені. Крім того, голова держави роздав чимало нагород.

Українські спортсмени активно допомагають Батьківщині у війні проти Росії. Більшість робить це на гуманітарному та фінансовому рівнях, а інші ж зі зброєю в руках захищають рідну землю у складі ЗСУ.

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9 вересня в Україні відзначають День спорту. Напередодні цієї дати Президент України Володимир Зеленський зі спортивною спільнотою та нагородив багатьох з них Орденами.

Наші спортсмени є великим елементом мотивації нації та невід’ємною частиною гордості нашої Батьківщини. І обов’язковою частиною тієї великої перемоги, заради якої ми боремося. Кожного разу, коли завдяки спортивним перемогам підіймається український прапор, усіх українців переповнюють відчуття великої поваги. Давайте нам такі можливості пишатися, а ми зі свого боку максимально вас підтримуватимемо,

– зазначив Президент.

Голова держави нагородив олімпійську призерку з фехтування Ольгу Харлан Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня. Інші ж нагороди дістались більш ніж 20-ти спортсменам:

Наталія Кроль (Орден княгині Ольгі І ступеня)

(Орден княгині Ольгі І ступеня) Марина Бех-Романчук (Орден княгині Ольгі ІІ ступеня)

(Орден княгині Ольгі ІІ ступеня) Ярослава Магучіх (Орден княгині Ольгі ІІ ступеня)

(Орден княгині Ольгі ІІ ступеня) Людмила Лузан (Орден княгині Ольгі ІІ ступеня)

(Орден княгині Ольгі ІІ ступеня) Ксенія Байло (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)

(Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня) Джоан Фейбі Бежура (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)

(Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня) Юлія Коростильова (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)

(Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня) Анастасія Німець (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)

(Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня) Анна Письменська (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)

(Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня) Валерія Терета (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)

(Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня) Вікторія Ус (Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня)

(Орден княгині Ольгі ІІІ ступеня) Олена Костевич (Орден "За заслуги" І ступеня)

(Орден "За заслуги" І ступеня) Олег Приймачов (Орден "За заслуги" І ступеня)

(Орден "За заслуги" І ступеня) Олег Кухарик (Орден "За заслуги" ІІ ступеня)

(Орден "За заслуги" ІІ ступеня) Кірілл Болюх (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)

(Орден "За заслуги" ІІІ ступеня) Олександр Єфіменко (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)

(Орден "За заслуги" ІІІ ступеня) Андрій Заплітний (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)

(Орден "За заслуги" ІІІ ступеня) Олег Колодій (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)

(Орден "За заслуги" ІІІ ступеня) Данило Коновалов (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)

(Орден "За заслуги" ІІІ ступеня) Павло Коростильов (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)

(Орден "За заслуги" ІІІ ступеня) Олексій Середа (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)

(Орден "За заслуги" ІІІ ступеня) Анжеліка Терлюга (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)

(Орден "За заслуги" ІІІ ступеня) Ігор Трунов (Орден "За заслуги" ІІІ ступеня)

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Відзначимо, що більшість із них стали тріумфаторами III Європейських ігор, які пройшли цього літа у Кракові. Тоді Україна здобула аж 21 золоту нагороду та посіла третє підсумкове місце у медальному заліку. Ще майже 40 спортсменів отримали медаль "За працю і звитягу).