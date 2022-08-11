У бою з окупантами на Донеччині загинув боксер Володимир Торогой
Джерело:ФБУ
Дехто зі спортсменів змінив свою діяльність після 24 лютого, ставши на захист України. На жаль, не всім вдасть повернутися до своєї улюбленої діяльності після закінчення війни
Вічна пам'ять герою
Боксер Володимир Торогой загинув у боях на Донеччині, захищаючи Україну від загарбників. Наприкінці липня чернівецький спортсмен відсвяткував своє 28-річчя.
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З великою скорботою повідомляємо, що сьогодні у війні з російськими загарбниками загинув боксер з Чернівців Володимир Торогой… Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині Володимира. Світла пам'ять,
– йдеться у повідомленні ФБУ.
Боксер був командиром 20-ї окремої бригади спеціального призначення. Вважається, що такі бригади належать до формування, які готують до проведення спеціальних операцій.
Що відомо про втрати України на фронті
- Україна втрачає менше військових на фронті у порівнянні з даними, які озвучувалися у червні. Щоденно на фронті Україна втрачає близько 30 – 50 героїв.
- Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Він прокоментував втрати України на цей момент, порівнявши їх із ситуацію у червні, коли щодня гинуло від 100 до 200 українських воїнів.
- Михайло Подоляк висловив припущення, що "цифри десь зменшилися у 2,5 – 3 рази", якщо порівнювати із втратами, про які говорили на початку літа.