У бою з окупантами на Донеччині загинув боксер Володимир Торогой

Дехто зі спортсменів змінив свою діяльність після 24 лютого, ставши на захист України. На жаль, не всім вдасть повернутися до своєї улюбленої діяльності після закінчення війни

Вічна пам'ять герою

Боксер Володимир Торогой загинув у боях на Донеччині, захищаючи Україну від загарбників. Наприкінці липня чернівецький спортсмен відсвяткував своє 28-річчя.

До речі "Ось такий він, русскій мір": окупанти повитягували батареї з офісу ФК Маріуполь

З великою скорботою повідомляємо, що сьогодні у війні з російськими загарбниками загинув боксер з Чернівців Володимир Торогой… Федерація боксу України висловлює щирі співчуття родині Володимира. Світла пам'ять,

– йдеться у повідомленні ФБУ.

Боксер був командиром 20-ї окремої бригади спеціального призначення. Вважається, що такі бригади належать до формування, які готують до проведення спеціальних операцій.

Що відомо про втрати України на фронті