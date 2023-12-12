З прицілом на єврокубки: Полісся поклало око на хавбека Динамо

Амбітний дебютант УПЛ житомирське Полісся продовжує пошуки кваліфікований футболістів, які можуть підсилити склад. Цілком ймовірно, що взимку новобранцем "вовків" може стати Володимир Шепєлєв.

Житомирське Полісся за підсумком сезону розраховує завоювати один з комплектів нагород та отримати путівку до єврокубків. Заради виконання цієї мети взимку будуть запрошені кваліфіковані виконавці.

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Топ-підсилення дебютанта УПЛ

За інформацією джерела, селекційна служба "вовків" звернула увагу на півзахисника Динамо Володимира Шепелєва. У трансфері 26-річного футболіста зацікавлений головний тренер Полісся Юрій Калітвінцев.

Раніше повідомлялося про інтерес житомирського клубу до хавбека Дніпра-1 Олександра Піхальонка. Проте "спортклубівці" не збираються посилювати прямих конкурентів. Тож альтернативою Піхальонка може стати Шепелєв.

Контракт півзахисника зі столичним клубом завершується влітку 2024 року. В поточному сезоні Шепелєв зіграв за "біло-синіх" 9 поєдинків, але результативними діями не відзначався.

Загалом на рахунку Володимира 216 матчів у формі Динамо, у яких він забив 5 голів та віддав 19 асистів. В активі Шепелєва є також досвід виступів за збірну України. За головну команду країни хавбек зіграв 6 поєдинків.