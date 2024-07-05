Відомий тренер розкритикував клуби УПЛ, які не відпускають гравців на Олімпіаду

Відомий український тренер Володимир Шаран прокоментував рішення українських клубів не відпускати гравців на Олімпіаду. Перший матч олімпійської збірної України пройде 24 липня проти збірної Іраку.

Володимир Шаран вважає, що тренерський штаб олімпійської збірної як і він розчаровані тим, що вони мають. Український тренер здивований складом команди на Олімпіаду і тим чому українські клуби не відпустили своїх гравців на турнір.

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Хто не допоможе на Олімпіаді

З 23 гравців які заробили путівку на Олімпіаду поїде всього 9. Шахтар та Динамо вирішило не відпускати своїх лідерів на Олімпійські Ігри. На турнір не поїдуть Судаков, Бондаренко, Нещерет, Володимир Бражко.

Чому Шахтар відпустив Сікана і Криськіва, а Судакова і Бондаренка – ні? Це вже питання не до мене, кожен тренер думає за свою команду. Федерація на це вплинути не може, у клубів свої завдання, їм потрібно потрапляти в Лігу чемпіонів. Переносити старт УПЛ теж не будуть, хоча, я думаю, що без Бондаренка і Судакова Шахтар у першому і другому турах переміг би. Не знаю, мені так здається. Наскільки я знаю, хлопці дуже хотіли грати на Олімпійських іграх,

– прокоментував Шаран.

Нагадаємо, що також з топ-чемпіонатів українській збірній на Олімпіаді не допоможуть Анатолій Трубін, Михайло Мудрик, Ілля Забарний.

Збірна України на Олімпіаді-2024