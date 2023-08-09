Екснаставник київського Динамо очолить жіночу збірну України з футболу
Джерело:УАФ
Комітет УАФ рекомендував на посаду головного тренера жіночої збірної України з футболу Володимира Пятенка. Український фахівець замінить іспанця Луїса Кортеса.
Через повномасштабну військову агресію іспанець Луїс Кортес залишив посаду головного тренера жіночої збірної України. Колишній наставник Барселони очолював "синьо-жовтих" неповних 2 роки.
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Наступник Кортеса
Під керівництвом Луїса Кортеса національна жіноча команда України посіла третє місце у групі відбору на ЧС-2023, випередивши Угорщину та Фарерські острови, але пропустивши вперед Шотландію та Іспанію.
9 серпня відбувся Виконком жіночого футболу УАФ, на якому було вирішено рекомендувати на посаду нового головного тренера жіночої збірної України Володимира Пятенка.
Що відомо про Володимира Пятенка
- Вихованець кримського футболу найкращі роки ігрової кар'єри провів у сімферопольській Таврії, Шахтарі, Металісті та донецькому Металурзі.
- У складі молодіжної збірної України захисник зіграв 8 матчів та відзначився 2 забитими голами.
- Тренерську кар'єру розпочав у чоловічому футболі. Працював головним тренером донецького Металурга, вірменського Бананца, білоруського клубу Крумкачі та київської Оболоні.
- Влітку 2021 року Пятенко очолив жіночу команду київського Динамо. Після закінчення минулого сезону почав працювати в харківському Житлобуді-1.