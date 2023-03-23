Ексзахисник Динамо, який не зіграв за киян жодного матчу, повернувся у Польщу
23 березня 2023, 09:29Читать новость на русском
Джерело:офіційний сайт Варти
У середу, 22 березня, польський клуб Варта офіційно оголосив про підписання українського захисника Володимира Костевича. Футболіст останнім часом перебував без команди.
1 лютого 2023 року Володимир Костевич став вільним агентом, покинувши київське Динамо. На жаль, захисник так і не провів жодного матчу за "біло-синіх".
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Новик виклик у кар'єрі захисника
Контракт 30-річного українського футболіста з познанською Вартою розрахований до кінця червня 2023 року. Це вже другий польський клуб у кар'єрі Костевича. До цього з січня 2017-го по жовтень 2020-го грав за Лех.
Познанська Варта йде п'ятою у Екстраклясі. За 25 турів новий клуб Костевича набрав 37 балів.
Головне про кар'єру Володимира Костевича
- Розпочинав свою кар'єру у рідному Львові. У 2013-му доєднався до головної команди Карпат. де провів 4 років та у 2017-му став повноцінним футболістом Леха.
- Через три роки повернувся в Україну та підписав контракт із київським Динамо. Костевичу пророкували велике майбутнє у столичному гранді, але словам збутись не вдалось.
- Він поїхав в оренду у львівський Рух, за який не провів жодного матчу. Володимира часто турбували травми, які не дозволили йому проявити увесь свій потенціал.
- Після чого вкінці 2021 року захисник повернувся з оренди, але так і не зіграв жодного матчу за Динамо.
- Найбільше у кар'єрі провів поєдинків за польський Лех – 119, а також за другу команду Леха 3 матчі. За львівські Карпати – 93.
- Провів 7 зустрічей за молодіжну збірну України.