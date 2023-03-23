Ексзахисник Динамо, який не зіграв за киян жодного матчу, повернувся у Польщу

У середу, 22 березня, польський клуб Варта офіційно оголосив про підписання українського захисника Володимира Костевича. Футболіст останнім часом перебував без команди.

1 лютого 2023 року Володимир Костевич став вільним агентом, покинувши київське Динамо. На жаль, захисник так і не провів жодного матчу за "біло-синіх".

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Новик виклик у кар'єрі захисника

Контракт 30-річного українського футболіста з познанською Вартою розрахований до кінця червня 2023 року. Це вже другий польський клуб у кар'єрі Костевича. До цього з січня 2017-го по жовтень 2020-го грав за Лех.

Познанська Варта йде п'ятою у Екстраклясі. За 25 турів новий клуб Костевича набрав 37 балів.

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