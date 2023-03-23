1 февраля 2023 Владимир Костевич стал свободным агентом, покинув киевское Динамо. К сожалению, защитник так и не провел ни одного матча за "бело-синих".
Интересно узнать Несмотря на серьезное предложение: в Шахтере назвали причины, почему не отпустили Матвиенко в АПЛ
Новик вызов в карьере защитника
Контракт 30-летнего украинского футболиста с Познанской Вартой рассчитан до конца июня 2023 года. Это уже второй польский клуб в карьере Костевича. До этого с января 2017 по октябрь 2020 играл за Лех.
Познанская Варта идет пяткой в Экстраклясе. За 25 туров новый клуб Костевича набрал 37 баллов.
Главное о карьере Владимира Костевича
- Начинал свою карьеру в родном Львове. В 2013 присоединился к главной команде Карпат. где провел 4 года и в 2017-м стал полноценным футболистом Леха.
- Через три года вернулся в Украину и подписал контракт с киевским Динамо. Костевичу прочили большое будущее в столичном гранде, но словам сбыться не удалось.
- Он уехал в аренду во львовский Рух, за которое не провел ни одного матча. Владимира часто беспокоили травмы, не позволившие ему проявить весь свой потенциал.
- После чего в конце 2021 защитник вернулся из аренды, но так и не сыграл ни одного матча за Динамо.
- Больше всего в карьере провел поединков за польский Лех – 119, а также за вторую команду Леха 3 матча. За львовские Карпаты – 93.
- Провел 7 встреч за молодежную сборную Украины.