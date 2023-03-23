1 февраля 2023 Владимир Костевич стал свободным агентом, покинув киевское Динамо. К сожалению, защитник так и не провел ни одного матча за "бело-синих".

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Новик вызов в карьере защитника

Контракт 30-летнего украинского футболиста с Познанской Вартой рассчитан до конца июня 2023 года. Это уже второй польский клуб в карьере Костевича. До этого с января 2017 по октябрь 2020 играл за Лех.

Познанская Варта идет пяткой в Экстраклясе. За 25 туров новый клуб Костевича набрал 37 баллов.

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