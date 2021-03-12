Володимир Кличко зламав ніс спаринг-партнеру на тренуванні

Легендарний боксер Володимир Кличко не лише на повну викладається у поєдинках, а й на тренуванні. Спаринг-партнер Сем Секстон назавжди запам'ятає бій 2014 року у тренувальному таборі українця.

Потужність Кличка

Британський суперважковаговик Сем Секстон підтвердив чутки про перелом носа у тренувальному таборі Володимир Кличка.

Варте уваги Найстаріший чемпіон світу та бій з Ф'юрі: умови повернення Володимира Кличка на ринг

У 2014 році британець відвідав тренування одного з найкращих боксерів світу з України. Однак перший візит Секстона завершився не надто вдало. Українець готував до поєдинку проти болгарина Кубрата Пулєва та був налаштований викладатись на повну навіть під час тренувань. Це підтвердив і сам Секстон.

Коли я вперше приїхав до нього в табір, то він зламав мені ніс. Я сам поставив ніс на місце, він став ще більш прямим, ніж до цього. Коли я приїхав до нього вдруге, ми провели багато спарингів, відбоксували велика кількість раундів,

– розповів боксер з Великої Британії.

Поєдинок проти болгарського боксера завершився перемогою Кличка у п'ятому раунді. До цього Володимир тричі відправляв суперника у нокдаун, а вже на екваторі бою нокаутував Пулєва.

Сем Секстон провів свій останній бій у 2018 році, у якому поступився Хью Ф'юрі та втратив титул чемпіона Великої Британії.

Нещодавно промоутер Олександр Красюк розкрив дві умови, які можуть повернути 44-річного українця на ринг. Володимир хоче взяти реванш у Тайсона Ф'юрі та стати найстарішим чемпіоном світу.