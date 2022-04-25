Володимир Кличко заявив про можливе повернення на ринг після війни
Джерело:твіттер Майкла Бенсона
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко розповів про можливе повернення в ринг. Він назвав умови за яких це буде можливо.
Володимир Кличко: Не хочу обіцяти нічого грандіозного
Кличко-молодший робить все можливе для швидкої перемоги Україні. Зокрема, він доносить правдиву інформацію про звірства окупантів всьому світу.
До слова Навіть на Великдень Путін не хоче миру в Україні, – Володимир Кличко
Володимир привітав з перемогою Тайсона Ф'юрі, який нокаутував Ділліана Уайта у 6-му раунді. Раніше ширилися чутки про можливе повернення Кличка на ринг, сам боксер не заперечував цю інформацію.
"Я радий, що Тайсон Ф’юрі переміг. Моє повернення в ринг? Не хочу обіцяти нічого грандіозного, але якщо війна в Україні скоро закінчиться", – сказав Кличко.
Якщо я буду у гарній формі, то хто знає? Можливо, у мене з’явиться мрія побити рекорд Джорджа Формана,
– заявив Володимир.
Володимир останній бій провів у квітні 2017-го, достроково програвши Ентоні Джошуа.