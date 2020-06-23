Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко показав, як він підтримує свою спортивну форму за допомогою кріосауни.

Володимир Кличко розмістив в Instagram фото, на якому зображений в незвичайному вигляді – спортсмен позує в кадрі в трусах, шкарпетках, зимовій в'язаній шапці і в рукавичках.

Читайте також "Бив нас батогом": український боксер розповів про суворі правила у таборі Володимира Кличка

"Мені сказали, що я холоднокровний. Так і є", – підписав він жартівливе фото, яке зробив біля дверей кріокамери.

Скільки градусів в камері не вказується, але традиційно для таких процедур встановлюють температуру нижче 100 градусів Цельсія. Також Кличко трошки побоксував з тінню.

Володимир Кличко у кріосауні pic.twitter.com/3UJGOnWQya — Viktoriia Kuranova (@balasvika) June 23, 2020

Повернення Володимира Кличка на ринг