Володимир Кличко сфотографувався в трусах і вразив шанувальників м'язами: фото
Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко показав, як він підтримує свою спортивну форму за допомогою кріосауни.
Володимир Кличко розмістив в Instagram фото, на якому зображений в незвичайному вигляді – спортсмен позує в кадрі в трусах, шкарпетках, зимовій в'язаній шапці і в рукавичках.
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"Мені сказали, що я холоднокровний. Так і є", – підписав він жартівливе фото, яке зробив біля дверей кріокамери.
Скільки градусів в камері не вказується, але традиційно для таких процедур встановлюють температуру нижче 100 градусів Цельсія. Також Кличко трошки побоксував з тінню.
Повернення Володимира Кличка на ринг
- Володимир Кличко завершив кар'єру професійного боксера у серпні 2017 року. Останній бій Володимир провів 29 квітня 2017 року. Українець технічним нокаутом програв Ентоні Джошуа.
- Після цього у ЗМІ з'являлися чутки буцімто Кличко планує повернутися у ринг.
- Зокрема, з'явилася інформація, що платформа DAZN, яка здійснює трансляції спортивних подій, підготували контракт для Володимира. Українцю потрібно було провести 3 бої.
- Кличко не давав пряму відповіді на запитання про відновлення кар'єри. Володимир говорив, що готовий повернутися у ринг заради рекорду.
- Українець начебто хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу у 55 років.