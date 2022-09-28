На цьому тижні в італійському місті Монтезільвано стартував чемпіонат Європи з боксу серед юніорів та юніорок. В перший же день вибухнув гучний скандал.

До теми Збірну України з боксу змусили виступати під нейтральним прапором на ЧЄ через росіянина

Міжнародна асоціація боксу (ІВА) змусила збірну України, у яку входить 13 хлопців та 13 дівчат, виступати під нейтральним прапором. Все через "президента" ФБУ Володимира Продивуса.

Справа в тому, що Міністерство юстиції України не визнає його головою організації, натомість вважає президентом Кирила Шевченка. На такі дії відреагував і ексчемпіон світу з боксу Володимир Кличко.

Честь нашої держави сьогодні захищають наші спортсмени. Російські члени керівництва IBA та Володимир Продивус хотіли змусити їх вийти з прапором IBA як нейтральну команду на чемпіонаті Європи. Вони не побоялися ультиматумів та вийшли з українським прапором,

– написав у твітері Кличко-молодший.

Історія розколу в ФБУ

Ще у 2021 році в українському боксі стався розкол, коли 11 регіональних осередків бойкотували ці вибори через фальсифікацію на користь Продивуса.

Тоді вони вирішили провести свої вибори, де й обрали Кирила Шевченка президентом. Однак ІВА це не сподобалось і вони вирішили забанити ФБУ через начебто втручання влади у спортивні справи. До слова, головою ІВА є росіянин умар кремльов.

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При цьому наші спортсмени відмовились виступати під нейтральним прапором. Вони винесли синьо-жовтий стіг і знялись зі змагань, втративши шанси на медалі та призові.