Володимир Кличко пояснив, чому не міг провести бій проти Віталія

Видатний український боксер Володимир Кличко пояснив, чому не міг провести бій проти свого брата Віталія. Брати Клички володіли всіма титулами у важкій вазі, однак відмовилися провести очний поєдинок.

Нас з братом виховали так, щоб ми підтримували один одного

Відповідаючи на запитання, чому не було поєдинку між братами Кличками, 45-річний Володимир запитав журналіста, чи той готовий бити свого брата.

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Чому ми не побилися з Віталієм? А у вас є брат? (Ведучий відповідає, що у нього є молодший брат, – Спорт 24). Ви б били його по обличчю до тих пір, поки хтось не підняв би вашу руку? Так що? Мовчите? Я сподіваюся, ваш брат зараз нас слухає,

– цитує Кличка Xsport.

За словами Кличка, його бою з братом в першу чергу перешкоджало виховання боксерів.

"Я знаю, що між родичами є різні відносини. Нас з братом виховали так, щоб ми підтримували один одного. Оскільки ми багато подорожували, він був моїм найближчим другом. Коли ти потрапляєш в нове середовище, у тебе немає інших друзів. Ти заводиш друзів пізніше, але потім переїздиш в інші місця.

Загалом, він був для мене найбільш близьким другом, і думаю, я для нього теж. Я міг з ним чимось ділитися, щось робити, повторювати за ним і копіювати його, показувати йому, що дещо я можу робити краще, ніж він. Діти відчувають потреби у дітях. Я вважаю, що весело вчитися один в одного і мотивувати один одного переступати межі, за які тобі страшно переступити", – резюмував Кличко-молодший.

До слова Це було доволі криваво, – Володимир Кличко пригадав спаринги з братом Віталієм

Брати Клички володіли всіма титулами у важкій вазі. Віталій був чемпіоном світу за версією WBC, а Володимир утримував титули WBA, WBO, IBF. Обидва завершили кар'єру боксерів.



Брати Клички / Порівняльна інфографіка 24 каналу​