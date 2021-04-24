Натяк на повернення: Кличко показав, чим хоче зайнятися після пандемії

Легендарний український боксер Володимир Кличко продовжує перебувати в інформаційному просторі в контексті повернення у ринг. Володимир вкотре нагадав про себе, натякнувши на ймовірне повернення.

Картинка скаже більше, ніж тисяча слів

45-річний Кличко анонсував інтерв'ю німецькому виданню Süddeutsche Zeitung Magazin. Він розмістив двозначне фото з медичною маскою та боксерськими рукавицями.

До теми Промоутер Усика назвав єдину причину, яка може повернути Володимира Кличка у ринг

Прислів'я говорить: "Картинка скаже більше, ніж тисяча слів". Süddeutsche Zeitung запитали мене, чого я чекаю найбільше, коли пандемія, нарешті, завершиться…,

– написав Володимир.

Що відомо про ймовірне повернення Кличка?