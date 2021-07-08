Незважаючи на далеко не найгучніше ім'я суперника, українець зізнався, що це протистояння було важливим для нього.

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За словами Кличка, він хотів підбадьорити своїх співвітчизників, адже на той момент Україна опинилася у важкій політичній ситуації і боролася за цілісність своїх територій.

"Цей поєдинок був важливим у багатьох аспектах у зв'язку з викликами в Україні. Мій брат був і продовжує перебувати в епіцентрі цих подій. Я хотів продемонструвати яскравий виступ, щоб підняти дух людей. Я також хочу висловити величезну повагу містеру Леапаї", – зазначив Володимир.

Володимир Кличко – Алекс Леапаї: що відомо про бій

Володимир Кличко провів поєдинок проти австралійця Алекса Леапаї в німецькому Оберхаузені 27 квітня 2014 року. Бій закінчився впевненою перемогою українця.

Для Володимира цей поєдинок став 65-м на професіональним рингу і 62-м переможним поєдинком. Леапаї програв свій 38-й бій.

З першого ж раунду було видно повну перевагу Володимира. Леапаї, який і так значно нижче українця, намагався нагинатися і замахувався, щоб бити по корпусу, але йому це не вдавалося. Уже в другому раунді він залишив цю затію, а Кличко продовжив активно наносити точні удари: в основному, в голову і по обличчю. Леапаї систематично їх пропускав.

На п'ятому раунді Кличко відправив суперника в нокаут. Він впав один раз, піднявся і після декількох ударів знову опинився на підлозі.

Після бою в інтерв'ю Кличко сказав "Слава Україні!" і розповів про те, що головне - щоб не було війни і що він пишається тим, що він українець.

Володимир Кличко – Алекс Леапаї відео бою