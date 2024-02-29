Помер найкращий бомбардир в історії львівських Карпат Володимир Данилюк

На 77-му році життя пішов у засвіти легендарний форвард Карпат Володимир Данилюк. Разом з "левами" він вигравав Кубок СРСР у 1969 році.

Про смерть легендарного футболіста повідомив пресаташе Карпат Юрій Назаркевич. Останнім часом Володимир Олександрович важко хворів.

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Його порівнювали з Гердом Мюллером

Володимир Данилюк народився 4 липня 1947 року у місті Стрий. Після закінчення школи потрапив до дрогобицького Нафтовика. Там результативний форвард привернув до себе увагу тренерів Карпат. І вже у 19 років Данилюк дебютував за "зелено-білих".

Володимир Олександрович захищав кольори Карпат з 1966 по 1978 рік. За цей час він зіграв 322 матчі, у яких забив 94 голи. Це найкращий показник в історії клубу.

Разом з Карпатами Данилюк виграв Кубок СРСР 1969. Він запам'ятався самовідданою грою, ніколи не уникав єдиноборств та жорсткої боротьби. Не даремно, тодішній тренер Чорноморця Ахмед Алескеров порівняв його зі знаменитим Гердом Мюллером.

Після завершення ігрової кар'єри Володимир Олександрович присвятив себе вихованню футболістів. Він працював з молодим гравцям з ЛУФК – Академії футболу "Карпати". Серед його вихованців варто згадати олімпійського чемпіона Володимира Татарчука, Романа Гнатіва, Володимира Різника, Михайла Стельмаха.

Влітку 2023 року Володимир Данилюк пережив ракетний удар російських покидьків. Ворожа ракета влучила у старовинний будинок, у якому проживав легенда футбольного клубу Карпати.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Володимира Данилюка. Світла пам'ять легендарному футболісту.