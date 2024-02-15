Не пов'язана із клубом: один із лідерів Динамо розкрив свою футбольну мрію

Київське Динамо продовжує готуватись до другої частини сезону УПЛ-2023/2024. Попереду у підопічних Олександра Шовковського ще два контрольні спаринги на закордонних зборах у Туреччині.

16 лютого кияни зустрінуться із Петроклубом, а вже 17 лютого проведуть останній спаринг у Туреччині проти Шерифа, який раніше очолював нинішній тренер Кривбаса Юрій Вернидуб.

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Мессі чи Роналду: кому Бражко надав перевагу

Разом із командою до відновлення УПЛ готується й один із лідерів та відкриттів команди Володимир Бражко. Футболіст, якому пророкують велике майбутнє, розповів про свою футбольну мрію, яка його улюблена команда з дитинства та кумир у світовому футболі.

Виявилось, що Бражко мріє підійняти над головою кубок чемпіона світу.

А от на запитання про улюблений клуб Володимир не назвав своєї нинішньої команди. 22-річний опорник назвав Металург із Запоріжжя, звідки родом динамівець.

Улюбленим футболістом Бражка є капітан Аль-Насра Кріштіану Роналду.

Що відомо про Володимира Бражка

Бражко пограв не лише за київське Динамо. Із липня 2022-го по кінець червня 2023-го Володимир був в оренді у луганській Зорі (29 матчів – 7 голів та 1 асист).

22-річний футболіст чудово замінив багаторічного капітана Динамо Сергія Сидорчука, який поїхав грати за бельгійське Вестерло, на позиції опорника.

За першу команду киян провів 18 поєдинків, у яких відзначився 3 м'ячами та 2 гольовими передачами.

Його контракт із столичним клубом розрахований до кінця червня 2028-го року.