Один із гравців збірної України не відправиться у Шотландію через відсутність візи

У неділю, 18 вересня, збірна України провела останнє тренування у Польщі. "Синьо-жовті" готуються до вильоту в Шотландію.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков 18 вересня провів останнє тренування для національної команди у Варшаві.

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У занятті взяли участь всі 18 гравців, які є у Польщі. 19 вересня об 11-й 17 із них разом із тренерським штабом та медично-адміністративним персоналом вилетять чартерним рейсом із Варшави до Глазго.

У столиці Польщі залишиться Євген Волинець, в якого немає британської візи.

Нагадаємо, що Євген був викликаний додатково, після травми Георгія Бущана. Дебютант збірної приєднається до команди вже в Єревані, перед грою з Вірменією.



Останнє тренування перед вильотом у Глазго / Фото УАФ

У Глазго "синьо-жовті" оселяться в Crowne Plaza, саме тут українці зупинялися й рік тому перед 1/8 фіналу Євро-2020, і на початку червня цього року – перед півфіналом плей-офф відбору чемпіонату світу-2022.



Тренування збірної 18 вересня / Фото УАФ

Також 19 вересня до збірної приєднаються семеро легіонерів: Руслан Маліновський, Віктор Коваленко, Віталій Миколенко, Роман Яремчук, Тарас Качараба, Андрій Лунін та Данило Ігнатенко.

Увечері команда проведе спільне тренування на полі стадіону клубу Partick Thistle.

У вересні збірна України проведе 3 поєдинки розіграшу Ліги націй УЄФА-2022/2023. 21-го команда Олександра Петракова зіграє на виїзді перенесений матч 1-го туру із Шотландією, 24-го проведе гостьову зустріч із Вірменією, а 27-го завершить турнір домашнім поєдинком із шотландцями.