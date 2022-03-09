Нам момент смерті йому було всього 15 років. Разом з ним загинули його 2 молодші брати Єгор та Кирил, а також мама, тато та бабуся.
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Наш вихованець... Наш спортсмен... Разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кіріл. Велике горе для родини самбістів, родичів та для нас усіх,
– йдеться в повідомленні.
Артем Прийменко з сім'єю / Фото з фейсбуку Леоненка
Реквізити родичів для допомоги:
- 5375414120641641 – Монобанк;
- 5363542308578492 Приватбанк.
Прийменко Ганна Іванівна.
Нагадаємо, 7 березня близько 22:35 російські загарбники здійснили авіаудар по житловому сектору міста Суми. У результаті бомбардування повністю знищили один будинок, частково зруйнували ще один.
Під завалами виявили 21 загиблого.
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