Власник Стяуа назвав полк "Азов" нацистським угрупуванням: Динамо відмовилось від гри

Київське Динамо виключило зі списку майбутніх суперників румунське Стяуа. Все через дивну заяву президента клубу.

Новий суперник через дивну заяву

Кияни розпочали турне благодійних матчів на підтримку України. Динамівці вже провели два матчі, у яких святкували дві перемоги – проти Легії (1:3) та Галатасараю (3:1).

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Наступним суперником Динамо повинен був стати Стяуа з Румунії. Усе через скандальну заяву президента клубу Джіджі Бекалі, який назвав полк "Азов" "нацистським угрупуванням".

Однак "біло-сині" подякували власнику Стяуа за допомогу у розміщенні команди у Румунію, де наразі базуються підопічні Мірчі Луческу.

Благодійний матч проти Стяуа повинен був відбутись 20 квітня у Румунії.

Київський клуб вже знайшов заміну Стяуа. Динамо зіграє проти іншого румунського клубу ЧФР 1907 Клуж. Матч відбудеться у запланований час – 20 квітня о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, що усі виручені від поєдинків кошти підуть на потреби України. Такі ж матчі проводить донецький Шахтар.