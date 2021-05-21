Власник Шахтаря відмовився платити за Неймара 15 мільйонів євро, – Мірча Луческу

Свого часу зірковий футболіст ПСЖ Неймар міг опинитись у Шахтарі. Трансфер зірвався через фінансову частину.

Зірковий Неймар міг грати в УПЛ

Колишній наставник Шахтаря Мірча Луческу розповів про потенційний трансфер Неймара у донецький клуб. "Гірники" могли купити зіркового футболіста.

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Трансфер гравця в Україну був зірваний. Причина – висока ціна лівого вінгера. Власник Шахтаря Рінат Ахметов не був готовий віддавати за одного футболіста 15 мільйонів євро.

Луческу не розкрив таємниці, коли саме донеччани хотіли підписати футболіста. У 2013 році Неймар перейшов із Сантоса у Барселону.

Тепер Неймар із 2017 року виступає за ПСЖ, у складі якого перетворився на справжнього лідера атаки. Вінгер у сезоні-2020/2021 в усіх турнірах зіграв за парижан 30 матчів, у яких наколотив 17 голів та віддав 11 асистів.

Румунський спеціаліст із 2004 до 2016 року очолював Шахтар. Провів на посаді головного тренера "гірників" 536 поєдинків та став найтитулованішим наставником клубу. Із донеччанами виграв вісім чемпіонатів України, шість Кубків країни та Кубок УЄФА у 2009 році.