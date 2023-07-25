Найкращий трансфер Румунії: власник ЧФР в захваті від рівня Коноплянки

Перехід Євгена Коноплянки до ЧФР Клуж викликав справжній ажіотаж в Румунії. Через трансфер української зірки не на жарт розгорілися словесні баталії між власниками Стяуа та ЧФР.

Євген Коноплянка відмовив двом українським клубам УПЛ (Олександрії та Поліссю) заради ЧФР Клуж. Наступний сезон зірковий вінгер проведе в складі віцечемпіона Румунії.

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Компліменти Коноплянці від власника клубу

Одіозний президент Стяуа Джіджі Бекалі піддав сумніву майстерність українського вінгера. Бізнесмен зухвало заявив, що якби Коноплянка був хорошим гравцем, то Краковія його б не відпустила.

Відповідь власника ЧФР Клуж Нелу Варги не забарилася. Він впевнено назвав Коноплянку найкращим легіонером Румунії за всю історію чемпіонату.

"Пан Бекалі, напевно, знову відчуває, що втратить титул. Коноплянка – найкращий гравець із тих, хто коли-небудь приїжджав до Румунії. Він набагато переважає всіх, хто був до цього.

Йому 33 роки, і він все ще здатен грати на високому рівні. Я сподіваюся, що він проявить себе і не розчарує наші сподівання.

Я вважаю пана Бекалі посміховиськом. Я не коментуватиму трансфери Стяуа, але нехай у нього не складається враження, що Кірікеш – більш великий гравець.

Я розумію, що він засмучений нашими останніми трансферами, але не варто це коментувати. Ми просто займаємося своїми справами.

Я не казатиму погане про гравців інших команд, в майбутньому побачимо, хто зробив більш вдалі трансфери", – сказав Варга.

Що відомо про новий клуб Коноплянки