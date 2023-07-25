Найкращий трансфер Румунії: власник ЧФР в захваті від рівня Коноплянки
Джерело:Prosport
Перехід Євгена Коноплянки до ЧФР Клуж викликав справжній ажіотаж в Румунії. Через трансфер української зірки не на жарт розгорілися словесні баталії між власниками Стяуа та ЧФР.
Євген Коноплянка відмовив двом українським клубам УПЛ (Олександрії та Поліссю) заради ЧФР Клуж. Наступний сезон зірковий вінгер проведе в складі віцечемпіона Румунії.
Читайте також Не витримав російського терору: легіонер Динамо гратиме в чемпіонаті Бельгії
Компліменти Коноплянці від власника клубу
Одіозний президент Стяуа Джіджі Бекалі піддав сумніву майстерність українського вінгера. Бізнесмен зухвало заявив, що якби Коноплянка був хорошим гравцем, то Краковія його б не відпустила.
Відповідь власника ЧФР Клуж Нелу Варги не забарилася. Він впевнено назвав Коноплянку найкращим легіонером Румунії за всю історію чемпіонату.
"Пан Бекалі, напевно, знову відчуває, що втратить титул. Коноплянка – найкращий гравець із тих, хто коли-небудь приїжджав до Румунії. Він набагато переважає всіх, хто був до цього.
Йому 33 роки, і він все ще здатен грати на високому рівні. Я сподіваюся, що він проявить себе і не розчарує наші сподівання.
Я вважаю пана Бекалі посміховиськом. Я не коментуватиму трансфери Стяуа, але нехай у нього не складається враження, що Кірікеш – більш великий гравець.
Я розумію, що він засмучений нашими останніми трансферами, але не варто це коментувати. Ми просто займаємося своїми справами.
Я не казатиму погане про гравців інших команд, в майбутньому побачимо, хто зробив більш вдалі трансфери", – сказав Варга.
Що відомо про новий клуб Коноплянки
- В Румунії клуб з Клуж-Напоки ніколи не вважався грандом. Він постійно балансував між лігами.
- Неймовірний прогрес відбувся у 2008 році, коли ЧФР вперше став чемпіоном Румунії. Осінню того ж року Клуж дебютував ЛЧ, де наробив шуму, обігравши Рому та зігравши внічию з Челсі.
- З того часу ЧФР ще 7 разів ставав чемпіоном Румунії.
- У минулому сезоні "залізничники" стали срібними призерами та здобули місце у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.
- В новому сезоні ЧФР разом з Коноплянкою сподіваються повернути чемпіонський титул.