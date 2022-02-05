Влаштувала запальні танці: як українська волейболістка "підірвала" TikTok – відео

Танець української волейболістки Юлія Герасимової набув неабиякої популярності у соцмережі TikTok. За декілька днів відео зібрало понад 30 мільйонів переглядів.

Зірка TikTok

Під час матчу Ліги чемпіонів з польським Жушувом Герасимова разом з партнерками влаштувала запальні танці.

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Українка станцювала під час технічного тайм-ауту. Своїми рухами вона намагалась "спровокувати" суперниць вийти на танцювальний батл.

Проте чи вдалося досягнути їй бажаного – невідомо. Але цей танець запам'ятається їй надовго. Оскільки він потрапив на відео та став вірусним у мережі TikTok.

За декілька днів ролик набрав понад 30 мільйонів переглядів.

Відео танцю українки

Юлія Герасимова: що відомо про спортсменку

32-річна волейболістка родом з Одеси.

Герасимова виступає на позиції центральної блокуючої.

У складі южненського Хіміка п'ять разів перемагала в національній першості та грала у півфіналі континентального Кубка виклику (2014/15). Після одного сезону в запорізькій Орбіті виступала в турецьких клубах.

У 2021-му доєдналася до дніпропетровського Прометея.

У складі національної збірної стала переможницею Євроліги 2017 року. Юлія є учасницею трьох чемпіонатів Європи.

Прометей поступився польському Жешуву у 4-му матчі групового етапу Ліги чемпіонів – 0:3 (22:25, 23:25, 17:25).