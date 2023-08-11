Найкращий бомбардир киян не допоміг Динамо у матчі з Арісом через температуру

Лідер атак Динамо Владислав Ванат пропустив перший матч єврокубкого протистояння з Арісом. Відсутність форварда стала великою втратою для команди Луческу.

Київське Динамо дуже засмутило своїх уболівальників результатом матчу 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій з Арісом (0:1). Ще більше розчарувала гра в нападі підопічних Луческу. Такими беззубими "біло-синіх" давно не доводилося бачити.

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Чому не грав Ванат

Проблем киянам додала відсутність у складі форварда Владислава Ваната. Бомбардир Динамо спостерігав за грою з лави запасних. Його місце на вістрі атаки зайняв Беніто, але заміна вийшла не рівноцінною.

За інформацією журналіста Zorya Londonsk Ендрю Тодоса, у Ваната напередодні матчу підвищилася температура. Саме через це найкращий бомбардир киян минулого сезону не з'явився на полі. Будемо сподіватися, що Владислав відновиться та зможе зіграти у матчі-відповіді, щоб врятувати Луческу від ганьби.

Зазначимо, що у двох стартових турах чемпіонату України Ванат забив 3 голи та відзначився 1 асистом. У минулому сезоні на рахунку бомбардира 12 результативних ударів.

У матчі-відповіді Ліги конференцій Динамо прийматиме Аріс на домашньому стадіоні Рапіда у Бухаресті. Гра відбудеться 17 серпня. Через важливість поєдинку, УПЛ пішла на зустріч тренерському штабу Луческу та перенесла матч 3-го туру чемпіонату України Динамо – Металіст 1925.