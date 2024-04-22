Київське Динамо на своїх офіційних ресурсах оголосило про продовження контракту з нападником Владиславом Ванатом. Відповідно до нової угоди, футболіст виступатиме за "біло-синіх" до 30 червня 2027 року.

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Владислав Ванат підписав новий контракт із Динамо

Ванат, який є вихованцем Динамо, за першу команду киян дебютував 2021 року. Станом на даний момент Владислав провів більше 70 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах.

У минулому сезоні талант киян став найкращим бомбардиром команди в УПЛ, забивши 12 м’ячів, а в поточному сезоні він лідирує в бомбардирському рейтингу всього чемпіонату Української Прем'єр-ліги, забивши 12 голів у 23-х матчах.

До слова. Трансферну вартість Ваната зараз оцінюють орієнтовно в 7 мільйонів євро. 22-річний форвард провів 5 матчів у складі національної збірної України, голів не забивав.

Динамо наразі посідає друге місце в турнірній таблиці чемпіонату УПЛ. відстаючи від донецького Шахтаря, який одноосібно лідирує, на чотири залікові бали. Відрив від Кривбаса, що йде третім, складає три очки, однак команда Олександра Шовковського зіграла на гру менше за криворіжців.