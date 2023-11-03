Не грав два роки: форвард Динамо повернувся на поле після травми

Владислав Супряга ще декілька років тому вважався чи не найперспективнішим українським нападником. Однак останнім часом 23-річного гравця переслідує чорна смуга.

Чемпіон світу 2019 року у віковій категорії U-20 Владислав Супряга зіграв за київське Динамо вперше за два роки. 23-річний форвард замінив Беніто на 83-й хвилині матчу з донецьким Шахтарем (0:1) у 13-му турі української Прем’єр-ліги.

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Попередній раз Супряга виходив на поле у футболці "біло-синіх" 20 жовтня 2021 року в матчі групового раунду Ліги чемпіонів з каталонською Барселоною (0:1). Після цього Владислав мав низку травм та невдалий досвід оренди в італійській Сампдорії, за яку він зіграв лише 24 хвилини.

Кар'єра Супряги йде на спад

Утім, ще певний ігровий досвід у Супряги за останні два роки був. У червні 2022-го він провів 4 матчі у складі збірної України U-21 у кваліфікації до молодіжного чемпіонату Європи та забив 1 гол.

Нагадаємо, Динамо придбало Супрягу в Дніпра-1 у 2018 році. За даними Transfermarkt, сума трансферу склала 6,5 мільйонів євро. За 5 років на контракті Владислав провів за киян 48 матчів, забив 3 голи та віддав 6 асистів. Наразі той же Transfermarkt оцінює нападника в 1 мільйон євро.