Провальний трансфер: Динамо розпочне сезон без форварда, який обійшовся у 6,5 мільйонів

Нападник столичного клубу Владислав Супряга не зіграв жодного матчу в минулому сезоні. Вихованець Дніпра досі не може оговтатися від травми.

Київські боси купуючи Владислава Супрягу у 2018 році сподівалися, що форвард стане найкращою інвестицією в майбутнє. Проте останні два сезони Владислав відверто розчаровує.

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Затяжний лікарняний Супряги

Після повернення з невдалої оренди в Сампдорії Владислав ще жодної хвилини не зіграв за "біло-синіх". Форвард через травму пропустив першу половину сезону. Взимку під час зборів Супряга відновився і навіть забивав голи, але потім травма знову нагадала про себе.

За повідомленням футбольного коментатора Віктора Вацка, Супряга пропустить початок наступного сезону. Спочатку медики вважали, що знадобиться повторна операція. Проте після обстеження з'ясувалося, що форвард обійдеться без хірургічного втручання.

Тож найближчі два місяці Супряга буде знаходитися поза грою та заліковувати травму.

Нагадаємо, що новий сезон УПЛ стартує 29 липня. Єврокубкову компанію київське Динамо розпочне з третього раунду кваліфікації Ліги конференцій (10-го та 17 серпня).

. Динамо заплатило Дніпру-1 за трансфер Владислава Супряги 6,5 мільйонів євро. Восени 2020 року італійська Болонья пропонувала киянам 10 мільйонів. Проте столичні боси відмовилися продавати форварда.