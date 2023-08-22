"Тренується в окупованому Криму": Гераскевич обурений допуском спортсменів-Z на міжнародну арену

Владислав Гераскевич намагається акцентувати на тому, на що інші закривають очі. Скелетоніст вимагає справедливості.

Владислав Гераскевич розкритикував United World Wrestling. Ті, у свою чергу, допустили до змагань спортсмена-Z.

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"Нейтральний" росіянин із чіткою позицією

У міжнародному спорті продовжує безумство. United World Wrestling додав молодого російського спортсмена до списку учасників чемпіонату світу U-20. Олександр Мелахов, котрий регулярно проводить збори в окупованому Криму, виступить на юнацьких міжнародних змаганнях.

Діло в тому, що United World Wrestling визнала Мелехова "нейтральним" спортсменом, навіть не звернувши увагу на те, що наданню такого статусу Олександру мала б завадити світлина у соціальних мережах росіянина. На фото, на фоні Мелехова, "красується" знак російської пропаганди "Z".

Чому вони приймають такі рішення? Чому United World Wrestling закриває очі, коли спортсмени-Z змагаються в їхніх змаганнях? Потрібно зазирнути за лаштунки цієї організації та побачимо, хто приймає ці рішення,

– написав обурений Гераскевич.

Олександр Мелеханов / інстаграм "нейтрального" спортсмена

Підтвердження участі росіянина на змаганнях / United World Wrestling

До речі. United World Wrestling є міжнародним керівним органом аматорської боротьби; в його обов'язки входить нагляд за боротьбою на чемпіонатах світу та Олімпіадах. Очолює міжнародні змагання з різних видів боротьби, зокрема греко-римської, вільної, грепплінгу та інших. Головною подією UWW є Чемпіонат світу з боротьби.