Перегортаємо сторінку, – дружина Зінченка тепло попрощалася з Манчестер Сіті: зворушливі кадри
Джерело:інстаграм Влади Зінченко
Український гравець Олександр Зінченко офіційно став гравцем Арсенала. П'ять сезонів він виступав у складі Манчестер Сіті.
Дружина футболіста: У футболках Сіті ми створили свою сім’ю
Дружина футболіста Влада Зінченко зворушливо попрощалася з МанСіті у своїх соцмережах. Вона поділилася теплими кадрами, які пов'язані з "містянами".
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"Вперше футболку Сіті я одягла у 2019 році. Тоді мій майбутній чоловік уже був частиною манчестерської родини. Але мені довелося доводити своє місце на трибунах.
Родина Зінченка / Фото з інстаграму Влади
У Манчестері ми навчилися підіймати трофеї, посміхатися в дощову погоду, приймати удари та бути дорослими. У футболках Сіті ми створили свою сім’ю, тут зробила перші кроки наша донька. Ми зустріли хороших друзів, надійних партнерів і людей, на яких рівняємось.
Донька футболіста з наставником "містян" / Фото з інстаграму Влади
Ми перегортаємо цю сторінку нашого футбольного життя, але не прощаємося. Як журналіст, я ще з більшим інтересом спостерігатиму за тим феноменом, яким є Манчестер Сіті. Тепер я зможу поглянути на це трохи по-іншому. Дякую за все Сіті. Для мене Манчестер назавжди залишиться синім", – написала у своєму інстаграмі Влада.
Зінченко разом з донькою Євою / Фото з інстаграму дружини футболіста
Перехід Зінченка в Арсенал
- Лондонський Арсенал в п'ятницю, 22 липня, оголосив про підписання українського півзахисника Олександра Зінченка. Деталі угоди наразі не відомі, проте раніше зазначали, що українець підписав контракт до 2026 року.
- Суму контракту наразі також не розголошують. Зазначалося, що лондонському клубу доведеться викласти за футболіста 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще 2 мільйони передбачені бонусними виплатами.
- Олександр вже пройшов традиційну посвяту, де він виконав пісню перед новими одноклубниками.
- Також півзахисник вже відвідав перше тренування Арсенала. 25-річний українець може дебютувати за лондонський клуб у товариському матчі з Челсі. Цей поєдинок відбудеться 24 липня.