Перегортаємо сторінку, – дружина Зінченка тепло попрощалася з Манчестер Сіті: зворушливі кадри

23 липня 2022 , 15:42
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Джерело:

інстаграм Влади Зінченко

Український гравець Олександр Зінченко офіційно став гравцем Арсенала. П'ять сезонів він виступав у складі Манчестер Сіті.

Дружина футболіста: У футболках Сіті ми створили свою сім’ю

Дружина футболіста Влада Зінченко зворушливо попрощалася з МанСіті у своїх соцмережах. Вона поділилася теплими кадрами, які пов'язані з "містянами".

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"Вперше футболку Сіті я одягла у 2019 році. Тоді мій майбутній чоловік уже був частиною манчестерської родини. Але мені довелося доводити своє місце на трибунах.


Родина Зінченка / Фото з інстаграму Влади

У Манчестері ми навчилися підіймати трофеї, посміхатися в дощову погоду, приймати удари та бути дорослими. У футболках Сіті ми створили свою сім’ю, тут зробила перші кроки наша донька. Ми зустріли хороших друзів, надійних партнерів і людей, на яких рівняємось.


Донька футболіста з наставником "містян" / Фото з інстаграму Влади

Ми перегортаємо цю сторінку нашого футбольного життя, але не прощаємося. Як журналіст, я ще з більшим інтересом спостерігатиму за тим феноменом, яким є Манчестер Сіті. Тепер я зможу поглянути на це трохи по-іншому. Дякую за все Сіті. Для мене Манчестер назавжди залишиться синім", – написала у своєму інстаграмі Влада.


Зінченко разом з донькою Євою / Фото з інстаграму дружини футболіста

Перехід Зінченка в Арсенал

  • Лондонський Арсенал в п'ятницю, 22 липня, оголосив про підписання українського півзахисника Олександра Зінченка. Деталі угоди наразі не відомі, проте раніше зазначали, що українець підписав контракт до 2026 року.
  • Суму контракту наразі також не розголошують. Зазначалося, що лондонському клубу доведеться викласти за футболіста 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще 2 мільйони передбачені бонусними виплатами.
  • Олександр вже пройшов традиційну посвяту, де він виконав пісню перед новими одноклубниками.
  • Також півзахисник вже відвідав перше тренування Арсенала. 25-річний українець може дебютувати за лондонський клуб у товариському матчі з Челсі. Цей поєдинок відбудеться 24 липня.

 

Автор: Дарина Жданович