"Недаремно граємо у більярд": дружина Зінченка оригінально привітала з дебютним голом в АПЛ

Лондонський Арсенал ледь не зазнав фатальної поразки від Астон Вілли, яка могла вибити "канонірів" із боротьби за чемпіонство в АПЛ. Наприкінці матчу підопічні Мікеля Артети створили справжнє диво.

Ключовим моментом у зустрічі для Арсенала став гол Олександра Зінченко. Лівий захисник "канонірів" зрівняв цифри на табло 2:2. Після чого м'яч ще двічі побував у володіннях Астон Вілли.

До теми Зінченко відзначився дебютним голом в АПЛ: відео більярдного удару за Арсенал

Приніс важливу перемогу Арсеналу

На 61-й хвилині "каноніри" вирішили не робити подачу з кутового, а розіграти стандарт. Едегор віддав на вільного Зінченка. Олександр ударом в один дотик з-за меж штрафного відправив м'яч у нижній кут воріт "левів". Чудовий гол українця більярдним ударом.

Зінченко забив свій дебютний гол в АПЛ та у футболці Арсенала. До цього Олександр відзначався двома м'ячами ще під час виступів за Манчестер Сіті, але обидва взяття воріт були у кубкових протистояннях. Лівий захисник востаннє забивав ще у сезоні-2019/2020 у третьому колі Кубка Англії у ворота Порт Вейла (4:1).

Вже у компенсований до матчу час голкіпер Астон Вілли Еміліано Мартінес відзначився автоголом та вперше у цьому поєдинку вивів Арсенал уперед в рахунку 2:3. А вже через 5 хвилин Габріел Мартінеллі, який нещодавно продовжив контракт із лондонським клубом, збільшив перевагу Арсенала до 2:4.

Підопічні Мікеля Артети у другому таймі перевернули хід поєдинку з ніг на голову.

"Каноніри" вирвали перемогу та повернули собі лідерство в АПЛ. МанСіті у цьому турі несподівано втратили мінімальну перемогу над Ноттінгем Форест. "Лісоруби" забили наприкінці матчу та відібрали очки у "містян". Все повернулось на свої місця. Арсенал на 2 бали випереджає МанСіті та йде першим у турнірній таблиці.

Зінченко не втратив шанси на чемпіонство із новою командою.

Влада Зінченко: Це мало рано чи пізно статись

Після переможного для Арсенала поєдинку Влада Седан, дружина Зінченка, прокоментувала дебютний гол свого коханого. Влада відзначила, що недаремно у вільний час вони разом грають у більярд, натякаючи на точний більярдний удар на футбольному полі.

Влада виклала у своєму інстаграмі відео дебютного голу Зіни.

Це мало рано чи пізно статись. З дебютним, Zinny. P.S. недаремно граємо в більярд,

– підписала відео Влада.

На цю публікацію в інстаграмі футболіст відповів смайликом червоне сердечко".

Для дебютного голу Зінченку знадобилось 20 матчів у футболці Арсенала. Олександр після переходу з МанСіті переживає одні зі своїх найкращих часів. Українець перетворився у справжнього лідера лондонців.

25 лютого Арсенал гостюватиме на полі Лестера у рамках АПЛ. Початок зустрічі о 17:00.