Визначилися всі учасники Різдвяної гонки: в України один з найзірковіших складів

Організатори Різдвяної гонки назвали повний список учасників старту. 10 пар змагатиметься за перемогу.

Лідери пропустять передноворічний старт

Україна виступить у різдвяному шоу вже 14-й раз. Цьогоріч на дистанцію вийде Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Варте уваги Чому в Україні помирає біатлон та шанси на Олімпіаду: ексклюзив з Богданом Цимбалом

Ця пара вперше разом виступить у Різдвяній гонці. У попередні роки Підручний брав участь у гонці з Анастасією Меркушиною у 2019-му та з Вітою Семеренко у 2020-му. А Джима змагалась із Решем у 2017-му і з Артемом Примою у 2018-му.

Окрім української пари на дистанцію вийдуть дві команди з Німеччини, а також будуть представники Італії, Австрії, України, Чехії, Канади, Швейцарії, Росії та Фінляндії.

Учасники Різдвяної гонки:

Німеччина-1: Ванесса Гінц / Бенедікт Долль Німеччина-2: Яніна Геттіх / Ерік Лессер Австрія: Ліза Тереза Гаузер / Фелікс Ляйтнер Італія: Доротея Вірер / Лукас Гофер Канада: Емма Ландер / Скотт Гоу Україна: Юлія Джима / Дмитро Підручний Чехія: Маркета Давідова / Міхал Крчмаж Фінляндія: Марі Едер / Теро Сеппала Швейцарія: Лєна Геккі / Йоша Буркгальтер Росія: Євгенія Буртасова / Матвєй Єлісеєв

Різдвяне шоу пропустять лідери Кубку націй представники Норвегії та Франції.

Різдвяна гонка відбудеться у вівторок, 28 грудня. Вона складатиметься з двох частин змішаної естафети: мас-старту та переслідування. Переможці визначатимуться безпосередньо у переслідуванні. Початок мас-старту о 19:00 за київським часом, переслідування – о 20:00.

Різдвяні перегони проводили в Рупольдингу до 2001-го року включно. Потім шоу-гонку перенесли на арену стадіону "Шальке" в німецькому Гельзенкірхені. Проте у цьому році, як і у 2020-му, через коронавірусні обмеження захід відбудеться в Ропольдингу.

Перемоги українців у Різдвяних гонках