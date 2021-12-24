Лідери пропустять передноворічний старт
Україна виступить у різдвяному шоу вже 14-й раз. Цьогоріч на дистанцію вийде Юлія Джима та Дмитро Підручний.
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Ця пара вперше разом виступить у Різдвяній гонці. У попередні роки Підручний брав участь у гонці з Анастасією Меркушиною у 2019-му та з Вітою Семеренко у 2020-му. А Джима змагалась із Решем у 2017-му і з Артемом Примою у 2018-му.
Окрім української пари на дистанцію вийдуть дві команди з Німеччини, а також будуть представники Італії, Австрії, України, Чехії, Канади, Швейцарії, Росії та Фінляндії.
Учасники Різдвяної гонки:
- Німеччина-1: Ванесса Гінц / Бенедікт Долль
- Німеччина-2: Яніна Геттіх / Ерік Лессер
- Австрія: Ліза Тереза Гаузер / Фелікс Ляйтнер
- Італія: Доротея Вірер / Лукас Гофер
- Канада: Емма Ландер / Скотт Гоу
- Україна: Юлія Джима / Дмитро Підручний
- Чехія: Маркета Давідова / Міхал Крчмаж
- Фінляндія: Марі Едер / Теро Сеппала
- Швейцарія: Лєна Геккі / Йоша Буркгальтер
- Росія: Євгенія Буртасова / Матвєй Єлісеєв
Різдвяне шоу пропустять лідери Кубку націй представники Норвегії та Франції.
Різдвяні перегони проводили в Рупольдингу до 2001-го року включно. Потім шоу-гонку перенесли на арену стадіону "Шальке" в німецькому Гельзенкірхені. Проте у цьому році, як і у 2020-му, через коронавірусні обмеження захід відбудеться в Ропольдингу.
Перемоги українців у Різдвяних гонках
- Українці двічі перемагали в традиційному передноворічному шоу.
- Вперше це вдалося Оксані Хвостенко та Андрію Дериземлі. У 2008-му році вони очолили п'єдестал.
- У 2014-му Валентина Семеренко та Сергій Семенов вибороли перемогу в шоу-гонці.