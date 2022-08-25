Визначилися потенційні суперники Шахтаря в Лізі чемпіонів: коли жеребкування

Донецький Шахтар в цьому сезоні виступить в груповому етапі Ліги чемпіонів. За день до жеребкування команда дізналася потенційних суперників.

Шахтар напряму потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів – команді не треба було долати шлях кваліфікації, як це намагалося зробити київське Динамо.

До теми Динамо буде у першому кошику під час жеребкування Ліги Європи: потенційні суперники

На груповій стадії Ліги чемпіонів виступлять 32 команди. Їх остаточний список визначився 24 серпня.

Перед жеребкування усі команди поділять на чотири кошики. До першого кошика потрапили переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи попереднього сезону, а також переможці топ-6 чемпіонатів. Зважаючи на те, що іспанський Реал виграв і чемпіонат, і Лігу чемпіонів, то місце в першому кошику дісталося чемпіону Нідерландів.

Шахтар завдяки своєму рейтингу потрапив до третього кошика. Відтак не зіграє проти команд, які теж у третьому кошику. Команда в суперники отримає по команді з першого, другого та четвертого кошика.

Перший кошик: Реал, Айнтрахт, Манчестер Сіті, Мілан, Баварія, ПСЖ, Порту, ​​Аякс

Другий кошик: Ліверпуль, Челсі, Барселона, Ювентус, Атлетіко, Севілья, РБ Лейпциг, Тоттенхем

Третій кошик: Боруссія (Дортмунд), РБ Зальцбург, Шахтар, Інтер, Наполі, Бенфіка, Спортінг, Баєр

Четвертий кошик: Марсель, Брюгге, Селтік, Вікторія (Пльзень), Маккабі (Хайфа), Рейнджерс, Копенгаген, Динамо (Загреб).

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться в четвер, 25 серпня. Початок о 19:00. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії жеребкування.