Визначилися фіналісти Олімпіади-2022 з хокею: хто зіграє за "золото"

Збірна Олімпійського комітету Росії (ОКР) з хокею пробилася до фіналу чоловічого турніру Олімпіади-2022. Росіяни у серії булітів обіграла Швецію – 4:3.

Росія – Швеція 2:1 Б (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

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Команди в обережній манері провели поєдинок, обмінявшись голами. В основний час трохи ближчими до перемоги були росіяни, в овертаймі – шведи. Але все звелося до серії булітів, повідомляє 24 канал.

У "лотереї" за рахунку 2:2 збірна Швеції могла оформити собі вихід у фінал, але Антон Ландер не реалізував п'ятий буліт. Потім були кілька промахів від обох команд, поки Арсеній Грицюк не приніс перемогу ОКР.

Інший фіналіст

Фінляндія – Словаччина 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Першого фіналіста олімпійського турніру з хокею визначали збірні Фінляндії та Словаччини. Ще у першому періоді фіни здобули перевагу над суперником, закинувши першу шайбу зусиллями Сакарі Маннінена.

У другому період фіни двічі мали чисельну перевагу над суперником через 2-хвилинні вилучення, однак її не використовували. Натомість, за 40 секунд до кінця матчу Фінляндія все ж достила Словаччину та закинула другу шайбу.

Таким чином, "золото", "срібло" та "бронза" Олімпіади у хокеї буде розіграна в наступних матчах: