Суперники "синьо-жовтих"

Українська збірна у групі А зіграє проти Португалії, Німеччини та Азербайджану. Найспекотніший матч буде проти португальців – лідерів світового рейтингу збірних з пляжного футболу.

Цікаво Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

Україна ж у цьому рейтингу посідає 18 місці. Інші суперники Німеччина та Азербайджан – 28 та 31 позиції відповідно. Свої матчі команда Миколи Костенка зіграють з 16 по 20 червня у Назаре (Португалія). Кожна збірна зіграє по три поєдинки, після чого буде складена підсумкова таблиця. За нею буде визначено 8 найкращих команд, які потраплять до Суперфіналу.

Матчі Суперфіналу відбуватимуть з 8 до 12 вересня знову ж таки у Португалії, але вже у Фігейра-де-Фош.

Склад інших груп відбірного турніру Євроліги-2021

Група В: Швейцарія, Італія, Франція, Польща

Швейцарія, Італія, Франція, Польща Група С: Росія, Іспанія, Білорусь, Туреччина

Під час підготовки до Євроліги у Кишиневі "синьо-жовті" зіграють два товариські матчі проти Молдови (8-9 червня).