Визначились прапороносці України на церемонії відкриття Олімпіади-2022

Уже 4 лютого відбудеться церемонія відкриття зимової Олімпіади-2022. Прапороносцями України стали представник фристайлу Олександр Абраменко та фігуристка Олександра Назарова.

Відкриття Олімпіади-2022

Невід'ємною частиною офіційного відкриття Олімпійських ігор є парад країн-учасниць. У Пекіні, як було влітку у Токіо, дотримались правила гендерної рівності.

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Тому прапори країн будуть виносити чоловік та жінка. Український синьо-жовтий прапор на арені "Пташине гніздо" винесуть олімпійський чемпіон-2018 з фристайлу Олександр Абраменко та срібна призерка Юнацьких Олімпійських ігор з фігурного катання Олександра Назарова.

. На Олімпіаді-2022 Україна буде представлена 45 спортсменами у 12 видах спорту.

Головні змагання у житті кожного спортсмена триватимуть з 4 по 20 лютого. Відзначимо, що олімпійці вже розпочали боротьбу за нагороди. Змагання з керлінгу, які відбулись 2 лютого, відкрили олімпійську програму.

У Пхьончхані прапороносцем збірної України була олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна (тепер – Білосюк).

Відзначимо, що біатлоністка першою серед українських спортсменів отримала позитивний тест на коронавірус. Тепер її виступ на Олімпіаді під великим питанням.