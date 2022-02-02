В середу, 2 лютого, відбулися змагання з керлінгу змішаних пар. Було зіграно чотири матчі.

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В першій грі зустрілися чемпіони світу зі збірної Великобританії та бронзові призери попередньої першості збірна Швеції. У драматичній боротьбі перемогу здобули британці з рахунком 9:5.

Також в перший день господі турніру збірна КНР перемогла Швейцарію з рахунком 7:6. З таким же рахунком Чехія здолала Норвегію.

У матчі між збірним США та Австралії сильнішими виявилися американці 6:5.

Турнір відбуватиметься за коловою системою, після чого чотири найкращі команди вийдуть у півфінал. Переможці півфінальних пар зіграють в матчі за золото, а невдахи – за бронзу. Фінальний день змагань змішаних пар заплановано на 8 лютого.

Місцем проведення став Національний плавальний комплекс, який був побудований до літньої Олімпіади-2008, яку приймав Пекін. Для зимової Олімпіади-2022 його переробили, щоб він міг прийняти змагання з керлінгу. В подальшому його планують використовувати і для зимових, і для літніх видів спорту, в залежності від сезону.