Неочікуваний виліт США та сенсаційна Панама: визначились фіналісти Кубка КОНКАКАФ

Колективи подолали довгий шлях, аби дістатися фінішної стадії змагань. Не обійшлося і без сенсацій на турнірі.

На "Золотому кубку" Північної, Центральної Америки та Карибського басейну відбулися півфінальні матчі. Стали відомі фіналісти тамтешньої першості, пише 24 Канал.

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Турнір без гучних прізвищ

Участь у "Золотому кубку" взяли 16 колективів, які були поділені на 4 групи по 4 команди. Проте, як уже усім звиклося, до фіналу виходять лише дві команди, які продемонстрували найвищий клас на найбільше бажання підняти над головою заповітний трофей. Цьогоріч ними стали збірні Панами та Мексики, які подолали непростий шлях до вирішального матчу.

Сенсаційна збірна Панами ще у груповому етапі почала заявляти, що вони готові боротися за "Золотий кубок". "Канальщики" зайняли перше місце в квартеті С, який вони формували разом і Коста-Рікою, Мартинікою та Сальвадором. У чвертьфіналі Панама розтрощила недавнього господаря ЧС-2022 Катар (4:0), а у півфіналі сенсаційно обіграла США (1:1, 5:4 у серії пенальті). Хоча "зіркова збірна" на турнірі в обоймі не мала своїх іменитих представників (таких як Дест, Пулішич та інші), сенсації від "канальщиків" це не відміняє.

Відеоогляд матчу США – Панама:

Другим фіналістом, якого усі і так очікували побачити у поєдинку за "Золотий кубок" стала збірна Мексики. Колектив не надто впевнено подолав групу В, яку формував разом із Катаром, Гондурасом та Гаїті, проте став переможцем квартету. У першому раунді плей-офф "Майя" взяли гору над Коста-Рікою (2:0), а у півфіналі не залишили шансів для Ямайки, яку мексиканці рознесли з рахунком 3:0.

Групу А формували США. Ямайка, Тринідад і Тобаго та Сен-Кіттс і Невіс, а квартет D складався з таких команд, як: Гватемала, Канада, Гваделупа та Куба.

Відеоогляд матчу Мексика – Ямайка:

Фінальний поєдинок за "Золотий кубок" між Мексикою та Панамою відбудеться 17-го липня на "SofiStaduim" у США.

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