Вслід за Суперкубком: Кубок України не буде розіграний

Попри війну футбольний сезон в Україні буде відновлений. Щодо Суперкубка та Кубка країни прийняли інші рішення.

Ще один трофей не буде розіграний

Раніше виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про майбутнє Суперкубка України, який цьогоріч не буде розігруватись. Така ж доля чекає й на Кубок країни.

До теми Суперкубок України-2022 не буде розіграний

Кубок України теж не розігруватиметься. Більше мені про це нічого сказати,

– сказав Дикий.

Нагадаємо. що у минулому сезоні переможцем Кубка України стало київське Динамо. У фіналі в Тернополі "біло-сині" у додатковий час мінімально обіграли Зорю. Єдиний гол у тій вирішальній зустрічі забив Віктор Циганков.

Наразі Динамо та Шахтар мають у своєму активі по 13 перемог у Кубку країни.