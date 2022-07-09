Вслід за Суперкубком: Кубок України не буде розіграний
9 липня 2022 , 09:56Читать новость на русском
Джерело:Футбол NEWS
Попри війну футбольний сезон в Україні буде відновлений. Щодо Суперкубка та Кубка країни прийняли інші рішення.
Ще один трофей не буде розіграний
Раніше виконавчий директор УПЛ Євген Дикий розповів про майбутнє Суперкубка України, який цьогоріч не буде розігруватись. Така ж доля чекає й на Кубок країни.
До теми Суперкубок України-2022 не буде розіграний
Кубок України теж не розігруватиметься. Більше мені про це нічого сказати,
– сказав Дикий.
Нагадаємо. що у минулому сезоні переможцем Кубка України стало київське Динамо. У фіналі в Тернополі "біло-сині" у додатковий час мінімально обіграли Зорю. Єдиний гол у тій вирішальній зустрічі забив Віктор Циганков.
Наразі Динамо та Шахтар мають у своєму активі по 13 перемог у Кубку країни.
- УПЛ на відміну від Суперкубка та Кубка країни відбудеться. Новий сезон Української Прем'єр-ліги повинен стартувати у серпні.
- Клуби дещо розходяться у думках із місцем проведенням чемпіонату. Тому розглядають різні варіанти, але на 90% УПЛ буде відбуватись на території нашої країни, а не за кордоном.