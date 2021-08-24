Як і на Олімпіаді у Токіо, на Паралімпійських Іграх уперше в історії кожна країна матиме по два прапороносці - чоловіка та жінку. Відповідне рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет у контексті позиції відстоювання принципів гендерної рівності.

Дивіться також Чи зможе Петраков вивести збірну України на ЧС-2022: прогноз фахівців

Нести український прапор на Паралімпійських Іграх у Токіо будуть два представники збірної України у плаванні: Віктор Смирнов та Єлизавета Мерешко.

Церемонія відкриття Паралімпійських Ігор у Токіо відбудеться у вівторок, 24 серпня. Початок – о 14:00 за Києвом.

Хто такі Віктор Смирнов та Єлизавета Мерешко

Віктор Смирнов – один із найдосвідченіших українців на Паралімпіаді у Токіо, він змагатиметься серед спортсменів із порушенням зору. На його рахунку 16 медалей, які він виграв упродовж чотирьох Паралімпіад, шість із яких – "золоті": в Афінах у 2004 році плавець здобув п'ять золотих нагород (100 метрів на спині та батерфляєм, 200 метрів вільним стилем та комплексом, а також 400 метрів вільним стилем).

Ще одне "золото" Смирнов здобув у 2012 році на дистанції 100 метрів батерфляєм. На останній Паралімпіаді плавець виграв одну срібну нагороду: у фіналі дистанції 200 метрів комплексом він проплив з другим часом.

Щодо Єлизавети Мерешко, то вона представлятиме Україну у класі плавання серед спортсменок із порушенням рухливості. В активі 29-річної плавчині п'ять нагород на попередній Паралімпіаді у Ріо-де-Жанейро, чотири із яких – "золоті": 50 метрів вільним стилем, 100 метрів вільним стилем і брасом, а також 400 метрів вільним стилем.