Українці масово згуртувались навколо допомоги ЗСУ під час війни з Росією. Багато людей допомагають гуманітарно та фінансово, що допомагає задовольняти всі потреби.

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Не залишаються осторонь допомоги і самі військові. Одна з таких історій сталась у Лондоні під час одного з найбільш престижних марафонських забігів у світі. Участь у ньому взяло кілька воєнних з України.

Хто такий Роман Кашпур

Серед них були Євген Жар, Сергій Довбиш, дружина загиблого Олексія Рубцова Ірина, а також Роман Кашпур. Останній був розвідником, який приєднався до ЗСУ ще у віці 19 років.

У 2019 році боєць втратив праву ногу, наступивши на протипіхотну міну. Втім менш ніж за рік Роман почав вже бігати за допомогою протезу. Кашпур також брав участь у спортивних змаганнях, виграв три змагання на "Іграх героїв", а також встановив рекорд України в тязі літака АН-26 (вага – 16 тонн).

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З початком повномасштабної війни воїн повернувся до лав ЗСУ та захищав Харківщину від окупантів, після чого став інструктором. І ось тепер Роман вирішив пробігти Лондонський марафон заради доброї мети.

Марафон з протезом

Його завданням було привернути увагу до військових з ампутованими кінцівками. Під час марафону він запустив акцію разом із фондом "Громадянин", щоб зібрати 100 тисяч фунтва для протезування важкопоранених.

До цього в мене був досвід максимум 14 км, а тут було втричі більше. Це була свого роду розвідка. Я розумію тепер, що це таке, на що я здатний, на що потрібно звернути увагу. З тренеркою Наталією Крушинською ми вже погодили ці моменти й будемо працювати над покращенням результату. На 37-му кілометрі почалася сонливість, яку, мабуть, викликав підвищений тиск. Організм використав усі запаси сили. Після 39-го я вирішив, щоб не втратити свідомість, спішитись. Але останні півтора кілометра фінішував уже бігом. За всі 42 кілометри я не зупинявся ні на мить. Хоч за часом і не гнався, розумів, що результат має бути хоч якийсь,

– розповідає Кашпур.

Свій перший в житті марафон Роман подолав за 5 годин та 53 хвилини. Тепер боєць буде проходити підготовку до марафону в Нью-Йорку, який відбудеться у листопаді цього року.

Важливо. Підтримати ініціативу Романа Кашпура можна за посиланням.