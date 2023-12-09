Уродженець Закарпаття Андрій Ткачук став бронзовим призером чемпіонату світу з добового бігу (24 години). Змагання проходили у тайванському місті Тайбей.

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Захисник України пробіг за 24 години дистанцію понад 284 кілометрів. Це дозволило Андрію піднятися на третє місце п'єдесталу пошани.

Що відомо про воїна-рекордсмена

Андрій Ткачук народився в місті Хуст Закарпатської області.

Він багаторазовий чемпіон України з бігу та трейлу (біг сильно пересіченою місцевістю та бездоріжжям, – 24 Канал).

Військовий ЗСУ – рекордсмен України з бігу на 24 та 48 годин. Брав участь у чемпіонатах Європи та світу. Має звання – майстер спорту з легкої атлетики.

У 2014 – 2015 роках був учасником АТО. З першого дня війни став на захист України.

Добовий біг

Це один з видів ультрамарафону. Кожен учасник намагається пробігти якомога більшу дистанцію за 24 години. Змагання проводяться на стадіоні, або трасі довжиною 1-2 кілометри. Часто добовий біг суміщений з 6-и, 12-и та 48-годинним бігом.