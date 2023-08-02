"Як циган конячку тримає": етнічний угорець розніс Європу та США за недостатню підтримку України

Легендарний тренер Йожеф Сабо не розуміє, чому наші союзники не надають нам далекобійні ракети. Уродженець Ужгорода пригадав теракти окупантів у Дніпрі та Кременчуку.

Україна вже півтора року чинить опір повномасштабному вторгненню Росії. Збройні сили б'ються за існування держави, а цивілізований світ активно підтримує нашу країну.

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Безліч країн надсилають чимало військової допомоги ЗСУ. Втім цього поки недостатньо, щоб деокупувати власні території та захистити міста від ракетних атак терористів.

Проте наші союзники не поспішають надавати озброєння, яким було б можливо бити по території Росії. Це обурило легенду Динамо та колишнього тренера збірної України Йожефа Сабо.

Ракети влучили в Дніпрі і там 30 з чимось людей загинуло. Другий раз у Кременчук... Так і мені хочеться йти воювати! Давайте мені автомат, давайте всі старці зберемося і підемо воювати. А інакше неможливо. Ну так жити неможливо, коли б’ють ракетами, а ми що? Я не розумію в цьому нічого. Чому Європа та Америка не дають нам далекобійні ракети? Вони нас підтримують як циган ту конячку тримає,

– сказав Сабо.

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Відзначимо, що Йожеф є етнічним угорцем. Він народився в Ужгороді у 1940 році, коли місто було частиною Угорщини. Після початку війни він часто критикує свою батьківщину та її прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Сабо за свою тренерську кар'єру аж п'ять разів очолював Динамо, з яким виграв чотири чемпіонства та два Кубки України. Також наставник протягом трьох років керував збірною України.