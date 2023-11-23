Новий "Янгол спорту": на фронті загинув футбольний тренер із Чернігова Всеволод Бодун

Українська нація та її спорт продовжують нести непоправні втрати від загарбницької війни, яку розв'язала Росія проти України. Черговим героєм, який віддав найдорожче за свободу рідної країни, став футбольний тренер Всеволод Бодун.

Сумна звістка прийшла з фронту. На Донеччині загинув наставник чернігівської СДЮШОР із футболу "Юність" Всеволод Бодун із позивним "Тренер".

Читайте також Назавжди в строю: на фронті загинув молодий хокеїст Макар Єрофеєв

В Україні додався ще один світлий "Янгол спорту"

Воїн після початку повномасштабного вторгнення активно рятував життя людей у Чернігові як волонтер, вивозячи їх із міста, яке знищували окупанти. Після прильоту чергового снаряду, у квартирі Всеволода вилетіли вікна, тоді ж він вирішив перевезти родину до більш безпечного місця – до батька в Борзну.

Там у колі родини він згадав, що у футбольній школі залишилися два нові мікроавтобуси, які подарував колишній вихованець, капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Всеволод зі своїм батьком та заступником директора спортивної школи поїхали за ними, звідки змогли вивезти 17 людей, з чого розпочався великий волонтерський шлях, протягом якого мужні чоловіки під обстрілами вивезли понад 600 людей.

Після деокупації Чернігівщини героїчний тренер повернувся до рідного міста та улюбленої справи – тренування дітей. Наприкінці осені 2022 року він виводив команду на Кубок дитячо-юнацької футбольної ліги України, а вже у грудні вступив до лав ЗСУ, де виконував завдання на найгарячіших напрямках у складі 77-ї окремої аеромобільної бригади, яка є частиною Десантно-штурмових військ.

На жаль, 22 листопада стало відомо, що під час виконання бойового розпорядження біля Бахмуту підрозділ "Тренера" потрапив під ворожий артобстріл, з бою Всеволод повернувся на щиті...

Дивіться відеоспогад про загиблого Героя

У "Тренера" залишились 2 доньки та дружина. Реквізити для допомоги родині:

Посилання на банку https://send.monobank.ua/jar/3P4KwJr23m

Номер картки 5375 4112 1129 4108

Редакція 24 Каналу співчуває сім’ї загиблого "Тренера" та захисника України. Ворог обов'язково відповість за кожне забране життя українця. Вічна пам'ять...