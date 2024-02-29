На фронті загинув фанат київського Динамо Єгор Волошин

З початку російської агресії проти України футбольні ультрас були одними з перших, хто став на захист рідної країни. На жаль, багато з них повернулися з бойових завдань на щиті.

Черговим уболівальником, який тепер буде спостерігати за улюбленим клубом з неба, а не фанатської трибуни, став ультрас київського Динамо Єгор "Кобзар" Волошин. Полеглому воїну було 27 років.

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Непоправна втрата в динамівській родині

З перших днів повномасштабного вторгнення Єгор взяв зброю до рук і вступив до лав Збройних Сил України. Пізніше він перевівся до лав 3-ї ОШБр, де пройшов складні випробування в Бахмуті та на Авдіївському коксохімічному заводі.

Він був прикладом справжнього патріота та відзначався відвагою й відданістю своєму обов'язку. Його подвиг та самовідданість завжди житимуть у наших серцях, надихаючи нас на подальші звершення в ім'я свободи та незалежності України,

– йдеться у заяві ультрас Динамо.

Зазначимо, що лише цієї зими фанатська родина "біло-синіх" втратила чимало своїх побратимів. З бойових завдань на щиті за цей період повернулися: Андрій Гавриленко, Максим Рибецький, Ростислав Терещенко, Анатолій Сінкевич та Дмитро Іванов.

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