Назавжди у строю: на фронті загинув ультрас Динамо із "Золотим сезоном" Ростислав Терещенко

Українська спортивна спільнота зазнала чергової непоправної втрати. Захищаючи рідну країну від окупантів, на передовій загинув фанат київського Динамо Ростислав "Джеррі" Терещенко.

Трагічна подія сталася 27 грудня під час бою в Авдіївці. На жаль, з нього український воїн повернувся додому на щиті.

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Що відомо про Ростислава Терещенка

Ростислав Терещенко захищав Україну у складі 3-го полку Сил спеціальних операцій. До повномасштабного вторгнення не пропускав матчі улюбленого Динамо. Полеглий воїн із позивним "Джеррі" був одним із найвідданіших уболівальників команди.

Протягом довгого часу він був активним представником фанатської трибуни Динамо. Майже ніколи не пропускав ігри улюбленої команди та навіть пробив "Золотий сезон", завжди підтримуючи команду на секторі.

"Золотим" називають сезон, у якому фанат відвідав усі офіційні матчі команди (домашні, виїзні, перенесені та зіграні на нейтральному полі).

Після початку війни у 2014 році, коли Ростиславу було лише 19 років, він долучився до лав "Азову", де 3 роки навчався снайперській справі. 24 лютого 2022 рік зустрів у цивільному статусі, проте одразу доєднався до лав 4-го батальйону роти особливого призначення НГУ, а після долучився до 3-го полку ССО.

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