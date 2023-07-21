Окупанти забрали життя чемпіона України з академічного веслування Кіріченка

Український спорт знову переживає гірку втрату. На війні проти Росії загинув чемпіон України з академічного веслування Андрій Кіріченко.

21 липня Федерація академічного веслування України повідомила сумну звістку про загибель Андрій Кіріченка. Хоча серце українського захисника перестало битись ще 15 липня.

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Родина академічного веслування у скорботі

Український спортсмен у минулому та захисник країни із позивним "Керя" загинув на Донеччині. Тепер Кіріченку назавжди 40 років. У нього залишилися дружина та троє синів, які пішли по стопах батька та займаються академічним веслуванням.

Відзначимо, що колишній спортсмен пішов захищати рідну землю після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Родині загиблого Героя України потрібна допомога. Реквізити картки дружини Андрія Кіріченка:

Прощання із Андрієм відбудеться 22 липня у місті Кам'янське о 13:00 (у Козацькій церкві, вулиця Скалика 34).

Що відомо про загиблого Андрія Кіріченка

У 2011-му році Андрій Кіріченко брав участь у юніорському чемпіонаті світу.

Андрій Кіріченко ставав чемпіоном країни та навіки залишився майстром спорту України з академічного веслування.

На жаль, через повномасштабне вторгнення в Україні запустили спеціальний сайт "Янголи спорту", де міститься коротка інформація про спортсменів, життя яких забрала Росія.