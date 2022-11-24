У боях на Донбасі загинув чемпіон України з гирьового спорту Артем Тіпенко

Українська спортивна спільнота понесла чергову важку втрату. На східному фронті в боях проти російських окупантів загинув майстер спорту Артем Тіпенко.

Дев'ять місяців триває героїчна боротьба українського народу проти російської навали. Щодня війна забирає життя справжніх героїв, які боронять рідну землю від загарбників.

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19 жовтня у Донецькій області свій останній бій приняв Артем Тіпенко. Він мужньо та самовіддано чинив опір ворогам. Герою було лише 33 роки.

Артем Тіпенко народився 18 грудня 1988 року. У 2016 році закінчив Таврійський державний агротехнологічний університет, здобувши академічний ступінь магістра.

Артем був майстром спорту України з гирьового спорту, членом збірної команди університету з гирьового спорту, призером чемпіонату світу серед юнаків, багаторазовим чемпіоном України серед студентів, багаторазовим чемпіоном та призером Всеукраїнських турнірів та чемпіонатів Запорізької області.

У загиблого героя залишилися батько та брат.